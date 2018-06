Politieauto's botsen frontaal bij achtervolging AUTO'S TOTAL LOSS, DADERS KUNNEN ONTSNAPPEN ZONDER SCHRAMMETJE XAVIER COPPENS,

02 juni 2018

02u50 0 Menen Comedy Capers gisterennamiddag op de N58. Een gestolen voertuig wist net te ontsnappen aan een politieachtervolging door rechtsomkeer te maken. De politiecombi en een andere politiewagen botsten daardoor frontaal tegen elkaar. De daders vluchtten weg richting Frankrijk.

De politie van Moeskroen had gisteren haar beste dag niet. Toen ze omstreeks 14 uur opgebeld werd door een man uit Dottenijs die meldde dat inbrekers bezig waren bij zijn buren, reden agenten ter plaatse. De inbrekers gingen ervandoor met de auto. De Waalse agenten konden de gestolen auto snel identificeren en zetten de achtervolging in. Aan een hoge snelheid reden de voertuigen op de N58 vanuit Moeskroen in de richting van Rekkem. Net op het grondgebied van Rekkem maakte de bestuurder van het gestolen voertuig plots een U-bocht om de afrit naar Moeskroen te nemen. Op dat ogenblik reed een Waalse politiecombi in de tegenovergestelde richting in een poging de daders in te sluiten. Door het betere stuurwerk van de daders zagen de politievoertuigen elkaar niet aankomen en botsten ze bijgevolg zwaar frontaal op elkaar.





De daders konden ontsnappen en reden vermoedelijk zo snel mogelijk Frankrijk binnen. "Onze zone was ook verwittigd en onderweg om mee de achtervolging in te zetten", vertelt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. "Zij hebben het ongeval voor hun neus zien gebeuren en stopten om hun collega's zo snel mogelijk te helpen. Door het ongeval raakten vier politieagenten van de zone Moeskroen gewond. De bestuurder van de personenwagen zat gekneld in zijn wagen. Zijn knie stak in het dashboard. De hulpdiensten hadden alle moeite van de wereld om de agent uit de auto te helpen. Twee agenten werden afgevoerd naar het ziekenhuis in Moeskroen, één agent naar het AZ Delta in Menen en één naar het AZ Groeninge in Kortrijk. Volgens de politie in Moeskroen liepen de agenten geen levensbedreigende verwondingen op. "Alle vier de collega's zullen een aantal weken moeten herstellen van het ongeval", zegt Magali Delannoy van de politie in Moeskroen. "Er was een enorme drive, solidariteit en professionaliteit van zowel de zone Grensleie, Moeskroen en alle hulpdiensten. Burgemeester Brigitte Aubert van Moeskroen kwam ook ter plaatse om haar steun te betuigen aan de getroffen agenten. Tot gisteren was van de daders nog geen enkel spoor.