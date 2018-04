Politie redt man uit beek 16 april 2018

Twee inspecteurs van de politiezone Grensleie hebben gisteren in de vooravond een man uit een beek gehaald. Dat gebeurde langs de Noordstraat in Menen, in de omgeving van de Gamma-winkel. Hoe de man precies in de beek terechtkwam, is niet duidelijk. De brandweer rukte uit, maar bij aankomst was het slachtoffer alweer op het droge. Omdat de man licht onderkoeld was, werd hij toch even naar het ziekenhuis gebracht. (VHS)