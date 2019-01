Pierre Vandeputte reageert op de hetze na zijn ontslag als voorzitter Par-ky Menen: “De vernieuwing van de zaal tegenhouden zou een laffe daad zijn”

Maxime Petit

10 januari 2019

20u47 0 Menen Op een persconferentie gaf Pierre Vandeputte donderdagavond toelichting bij zijn ontslag als voorzitter van volleyclub Menen. Hij haalde daarbij ook zwaar uit naar huidig burgemeester Eddy Lust die dreigt om de geplande vernieuwing van de zaal tegen te houden. “Dat zou een laffe daad zijn. De club verdient een vernieuwde Vauban”, vindt Vandeputte.

Over het ontslag zelf viel weinig nieuws te rapen aangezien de grote lijnen al gelekt waren in de media. “Ik vind het vooral jammer dat een bepaalde krant het al over het einde van de club had. Dat is helemaal niet zo. Meer zelfs: ik zal er alles aan doen om een nieuwe voorzitter te vinden en andere geldschieters aan te trekken. Het laatste wat ik wens is de teloorgang van de ploeg waarvoor ik twintig jaar lang alles uit de kast haalde. Het zou trouwens niet fair zijn het kind te begraven dat ik zelf grootbracht”, probeerde Vandeputte de aanwezigen gerust te stellen.

100.000 euro volstaat

Maar is volleybal op het hoogste niveau in Menen nog haalbaar zonder Galloo Recycling als sponsor? “Tuurlijk wel”, denkt de afscheidnemende voorzitter. “Er zijn ploegen in Liga A die het met een budget doen van nog geen 100.000 euro per seizoen. Met het dubbele kun je al meedraaien in de subtop.”

Vandeputte bevestigde nog maar eens dat zijn drastische beslissing om te stoppen als voorzitter en als geldschieter gevoed werd door politieke motieven. “Ik ben geen politicus maar mijn vrouw (ex-burgemeester Fournier die aan de kant werd geschoven door een anticoalitie) uiteraard wel en wie iemand pijn doet waarvan ik hou, die raakt mij ook. Alleen al daarom kan ik mij niet meer engageren voor zaken die bijdragen tot een positief imago van deze stad.”

Een speech die zal nazinderen

Huidig burgemeester Eddy Lust die er in een reactie mee dreigt de plannen voor het vernieuwen van de Meense sportzaal te schrappen als de onzekerheid rond de club blijft, stoten Vandeputte danig op de borst. “Dat zou pas een laffe daad zijn. Het is ook niets meer dan een excuus om niet meer te moeten investeren in het volleybal. Deze club verdient na al die jaren gewoon een nieuwe zaal, wat de toekomst ook brengt.”

“Het blijft voor mij frustrerend dat de burgemeester -die in de vorige legislatuur als schepen van Sport fungeerde- nooit een voet heeft binnen gezet in onze zaal. Elke match opnieuw geloofde ik dat ik Lust eens zou mogen verwelkomen en dat ik een pint zou kunnen trakteren, maar telkens bleef ik gefrustreerd achter”, zegt Vandeputte. Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Par-ky Menen zal de voorzitter zaterdag de aanwezige sponsors en prominenten toespreken. “Ik beloof een pittige speech die lang zal nazinderen bij bepaalde mensen.”

Algemeen manager Bo Decramer staat nog steeds achter zijn voorzitter. “Toch blijft de beslissing een zware dobber voor de club en iedereen die erbij betrokken is. Vandeputte is een inspirerende figuur op alle vlakken en zijn keuze om te stoppen raakt mij enorm. Met goede moed werken we desondanks verder aan de toekomst van deze ploeg.”