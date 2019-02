Petitie met 1.315 handtekeningen overhandigd om opnieuw geldautomaat in Rekkem te krijgen Alexander Haezebrouck

14 februari 2019

11u27 0 Menen Enkele Rekkemnaren hebben een petitie met 1.315 handtekeningen overhandigd aan het stadsbestuur van Menen. Ze willen dat er opnieuw een geldautomaat in het dorp komt. “Binnenkort zitten we ook samen met Febelfin”, zegt mede initiatiefnemer Geert Vanneste.

Een goeie maand geleden startten Geert Vanneste en Bea Loosvelt een petitie op om opnieuw een bankautomaat in het dorp te krijgen. “Met die 1.315 handtekeningen is het een groter succes geworden dan gehoopt”, zegt mede initiatiefnemer Geert Vanneste. De Rekkemnaren stapten woensdag naar het stadsbestuur en overhandigden hun petitie aan burgemeester Eddy Lust (Open VLD). Ook hij deelt de bezorgdheid van de inwoners en zal de bevoegde instanties aanschrijven. Geert en Bea zullen ook zelf samenzitten met Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. “We hebben de burgemeester gevraagd dat ook iemand van het stadsbestuur zou meekomen op die vergadering”, zegt Vanneste. “Hij beloofde dat iemand zal meekomen, wat toch een mooi gebaar is. Wanneer die vergadering zal doorgaan is nog onduidelijk, Febelfin heeft laten weten enkele data binnenkort te zullen voorstellen.” In december vorig jaar verdween de laatste bank uit het dorp, en daarbij ook meteen de laatste geldautomaat.