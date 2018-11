Personeel hotel Broel haalt herinneringen op 23 november 2018

02u22 0 Menen Carlos Vandekerckhove (66) uit Zwevegem hield voor de tweede keer een reünie met gewezen personeel van Broel.

Het Kortrijkse hotel sloot bijna drie jaar geleden de deuren. Ondertussen is de sloop gestart en hotel Broel maakt plaats voor twintig luxeflats. Er kwamen 56 mensen langs tijdens de rëunie die plaatsvond in de 'eetstraat' Avenue Madeleine in Salons Cortina in Wevelgem. Gewezen hoofdkelner Carlos Vandekerckhove, die 33 jaar in hotel Broel werkte, zocht de oudgedienden zelf op.





(XCR)