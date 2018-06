Pepperspray voor mama met baby en oma TWEEDE HOME INVASION IN TWEE JAAR BIJ GARAGEHOUDER ALEXANDER HAEZEBROUCK

28 juni 2018

02u32 0 Menen Inbrekers gingen dinsdagavond zwaar tekeer in een villa in de Dronckaertstraat op de grens tussen Rekkem en Lauwe. De 57-jarige bewoonster kreeg enkele klappen, samen met haar 30-jarige dochter kreeg ze ook pepperspray in de ogen. De daders gingen ervandoor met geld en juwelen.

Omstreeks 19 uur gisteravond zagen vier inbrekers hun kans om binnen te breken in de villa van garagehouder Jean-Luc Delbar. Op dat moment was zijn echtgenote, samen met haar 30-jarige dochter en kleinkind van amper één jaar aanwezig in het huis. De inbrekers doorzochten de woning op zoek naar geld. "Toen de oma zich wilde verweren tegen de gemaskerde inbrekers, kreeg ze slagen", vertelt Tom Janssens van het Kortrijks parket. Het viertal spoot ook pepperspray in de ogen van de oma en haar dochter. De inbrekers gingen er uiteindelijk vandoor met geld en juwelen. Het gaat om vier gemaskerde mannen die Frans spreken. Vermoedelijk vluchtten de inbrekers na de home invasion in de richting van Frankrijk. Zowel de oma als de 30-jarige dochter werden met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. Ze liepen gelukkig geen ernstige verwondingen op, ook de baby bleef ongedeerd. Het onderzoek naar de daders is in handen van de federale gerechtelijke politie. Dinsdagavond kwam het labo ter plaatse op zoek naar vingerafdrukken.





Tweede keer

"Het is al de tweede keer in evenveel jaar dat hen zoiets overkomt", vertelt een buurman. "Ze zijn hier zo'n twee jaar geleden komen wonen in een nieuwbouw. In de beginperiode dat ze hier woonden, kregen ze 's nachts al eens inbrekers over de vloer. Ze hebben zich toen opgesloten in de slaapkamer. Zelf heb ik dinsdagavond niets gehoord. Toen mijn echtgenote thuiskwam, had ze wel gezien dat de ambulance en de politie voor hun deur stonden. Erg dat hen dat moet overkomen."





De home invasion gebeurde in de woning van garagehouder Jean-Luc Delbar. Hij is de zaakvoerder van een grote Audi- , Volkswagen- en Skodagarage op de Gentsesteenweg net over de grens in Moeskroen. De garage werd opgericht in 1947, Jean-Luc nam de zaak in 1988 over samen met zijn echtgenote. Jean-Luc Delbar was ook 25 jaar lang actief in het bestuur van Unizo Rekkem. In 2005 werd hij voorzitter, in 2016 zegde hij Unizo vaarwel.