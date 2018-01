Pater Paul Gallant op 89-jarige leeftijd overleden 02u29 0 Foto Xavier Coppens Pater Paul voor het laatst in Rekkem in juni vorig jaar. Menen Na een korte ziekte is de 89-jarige pater Paul Gallant vrijdagmorgen overleden in de abdij van Orval, zijn thuis waar hij liefst 67 jaar verbleef.

De pater werd in december 1928 geboren in Wervik en was de oudste van vijf kinderen uit een vooraanstaande familie. Zijn vader was fabrieksdirecteur, commandant bij de brandweer en stichter van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie (STOC). "Mijn broer was net als mijn vader een belezen man. Het was een rustige, erg verstandige man die veel las en schreef. Ik had een bijzondere band met mijn oudste broer. We schreven allebei graag gedichten", vertelt Pierre Gallant, die op zijn 79ste nog altijd cafébaas is van d'Hemelpoort op 't Paradijs in Rekkem. "Als kind van 12 jaar ging ik voor het eerst op vakantie bij mijn broer in Orval. Ik heb er vele mooie jaren beleefd."





Verliefd op abdij

In een vorig interview omschreef Pater Paul zijn priesterschap als volgt: "Priester of pater worden berust op een roeping die verder geen uitleg hoeft. Wel kan ik meegeven dat ik verliefd werd op de abdij van Orval, een internationale gemeenschap die altijd open van geest was en is." In februari 1951 legde Paul er zijn eerste geloften af als pater trappist. De voorbije 67 jaren heeft pater Paul veel noeste arbeid verricht. "12 jaar lang heb ik de abdij verlaten om abt te worden van de abdij van Achel. In die periode heb ik ervoor gezorgd dat er sinds 1998 weer bier gebrouwen wordt." Pater Paul bleef abt tot de pensioenleeftijd van 75 en kreeg de kans om veel te reizen. in 2006 keerde hij terug naar zijn vertrouwde stek in Orval. "In juni was pater Paul voor het laatst in Rekkem samen met zijn andere broers Louis en Jean en zijn zus Francine. Toen zei hij dat we voor het laatst allen samen zouden zijn. Hij wist toen al dat hij ziek was."





Pater Paul wordt dinsdagmorgen in Orval begraven. (XCR)