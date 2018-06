Pascal Vanneste wordt 41ste dorpsfiguur FREDDY DE VADDER TROTS OP VADER DIE PLAATS IN GALERIJ KRIJGT XAVIER COPPENS

02 juni 2018

02u46 0 Menen Pascal Vanneste (85) wordt tot nieuwe dorpsfiguur vereeuwigd op doek door Nesten tijdens Breughelkermis. En daar is zijn bekendste zoon, Bart, beter bekend als Freddy De Vadder best tevreden mee. "Mijn vader is vergroeid met het lokale verenigingsleven."

Dankzij zoon Bart Vanneste kwam vader Pascal en zijn echtgenote Mauricette Maes wel al op televisie. Bart, alias Freddy De Vadder, schetst graag een mooi beeld van Rekkem met in de hoofdrol zijn dierbare ouders. Voorts is vader Pascal een noeste en rustige werker, een inzet die nu op zijn 85ste levensjaar beloond wordt met een plaats tussen de galerij der dorpsfiguren. "Het is gewoonweg de max voor mijn vader", reageert De Vadder kort. "Als kind herinner ik me dat vader meespeelde in het wagenspel van Breughelkermis. In het echt was hij altijd rustig, maar op het podium durfde hij weleens de show te stelen en de komiek uit te hangen. Ik heb het dus van iemand mee, ook al moet mijn moeder niet onderdoen", lacht De Vadder.





Wagenspel

Op zondag 17 juni zakken de vijf kinderen van Pascal en Mauricette af naar de Breughelkermis, incluis De Vadder. "Ik heb al iets anders afgezegd, want ik hoor dat we eerst met de familie gaan barbecueën. Daar wil ik graag bij zijn. En dan wordt mijn vader op doek getekend door Nesten. Dat was ik zowat vergeten én dat die schilder nog altijd leeft", buldert De Vadder. Vader Pascal stond in 1973 voor het eerst op de planken tijdens Breughelkermis. Hij zou in totaal dertien keer deelnemen aan het wagenspel, in 2003 voor het laatst. "Ik ben blij dat jullie aan mij gedacht hebben", fluistert Pascal tegen bestuurslid Stephan Accou. "Ik hoorde van je kinderen dat je erg trots bent", reageert Accou. "Hoewel ik vandaag 85 ben, zet ik mij nog altijd in voor het verenigingsleven. Maandelijks help ik de kaarting organiseren in het rusthuis waar ik vrijwilliger ben. Ik was dertig jaar lang bestuurslid en ondervoorzitter van Vakantiegenoegens (nu Pasar, red.) en was vele jaren secretaris van Okra. Met het overlijden van onze voorzitter vorig jaar is Okra helaas niet meer actief." Vader Pascal mag dan een gezegende leeftijd bereikt hebben, elke zomer hangt hij zijn caravan nog aan zijn auto. "Kamperen, dat is mijn lang leven. Vroeger trokken we voor weken naar Frankrijk, maar nu verlaten we het land niet meer. Op zich is dat niet zo erg, nu het klimaat verandert en het bij ons ook warmer wordt." Zo lang het mij lukt, blijf ik kamperen, maar deze maand blijven we dit jaar natuurlijk thuis, want 17 juni wordt mijn hoogdag." Het thuisfront vindt niet dat vader Pascal nog erg veilig rijdt, maar daar heeft Pascal nog geen oren naar. "Leven in de caravan, er is niets zaligers." Op zondagnamiddag 17 juni schildert Nesten een reuzenkarikatuur van Pascal Vanneste op de Plaats in Rekkem.