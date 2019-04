Pas geplaatst maar na enkele dagen al gestolen: dieven aan de haal met gloednieuwe boilers Hans Verbeke

03 april 2019

18u44 0 Menen Uit een appartementencomplex in aanbouw op de hoek van de Schoolstraat met de Hospitaalstraat in Lauwe hebben dieven zes verwarmingsketels gestolen. Die waren pas enkele dagen voordien geplaatst. De boilers werden van de muur getrokken, mogelijk zijn ze beschadigd. Het nadeel bedraagt bijna 10.000 euro.

Werknemers die dinsdagmorgen aan hun dagtaak wilden beginnen in het appartementsgebouw in aanbouw, keken raar op. “Zaterdag waren in het gebouw acht verwarmingsketels geplaatst”, weet Jean-François Lecompte, die de werken in het gebouw opvolgt en op sociale media een oproep lanceerde naar getuigen. “Zes daarvan werden gestolen. Dat gebeurde niet bepaald met fluwelen handschoenen. De daders trokken ze als het ware van de muur. Minstens een deel van de toestellen moet beschadigd zijn, net als de aansluitingen die achterbleven. Eén verwarmingsketel kost om en bij de 1.500 euro. De toestellen waren bovendien niet te zien vanaf de straat. De dieven moeten dus op één of andere manier op de hoogte zijn geweest.

Ook inbraak in secretariaat Gymhal

Dezelfde nacht werd ook ingebroken in het secretariaat van de Gymhal, op honderd meter van het appartementsgebouw. “Alle kasten werden geopend, alles lag op de grond en de bureaus verspreid”, zegt Dries Defossez, voorzitter van sportgroep Vaste Vuist Lauwe. “Er werd een kluisje gestolen met wat geld erin. Blijkbaar was dat ook het enige waar de daders op uit waren. Andere waardevolle spullen bleven onaangeroerd.” Bij de inbraak in het secretariaat werd lichte schade veroorzaakt aan de infrastructuur.