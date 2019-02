Pas aan zet en sp.a haalt meteen slag thuis: ligdagprijzen OCMW-rusthuizen dalen Xavier Coppens

10u48 0 Menen De voorbije zes jaar verzette sp.a zich fel tegen de hoge ligdagprijzen van de OCMW-rusthuizen in Menen en Lauwe. Nu sp.a sinds januari deel uitmaakt van de nieuwe coalitie met Open Vld en N-VA halen ze hun slag thuis. De prijzen dalen met 2,40 euro per dag, maar niet voor alle bewoners.

Vanaf 1 april betalen de rusthuisbewoners van Andante in Menen nog 57,50 euro, een korting van 2,40 euro per dag. “Alleen de bewoners die in de voorbije 40 jaar minstens 15 jaar in Menen hebben gewoond, komen in aanmerking. We gaan ervan uit dat die bewoners mee de bouw van de nieuwe rusthuizen hebben betaald”, vertelt schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA). “De rusthuisbewoners in Lauwe verhuizen volgende maand naar de nieuwbouw Ceres. Daar blijft het tarief van 57,50 euro gehandhaafd. Daarnaast wordt de onderhoudsplicht opgeschort, omdat er de voorbije jaren te weinig dossiers waren. Dat bespaart werk voor onze maatschappelijke werkers. Ook de korting die we toekennen, is een tijdelijke maatregel en kan op elk moment teruggeschroefd worden.” Met deze maatregelen haalt nieuwkomer van het stadsbestuur sp.a een belangrijke slag thuis. Zes jaar lang hebben ze fel oppositie gevoerd tegen die hoge prijzen én tegen de onderhoudsplicht. “Met het nieuwe bestuur -Team 8930- hebben we inderdaad een nieuwe compromis gevonden. De maatregel zal extra geld kosten.”

Niet in Rekkem

De korting geldt alleen voor de rusthuisbewoners die verblijven in Andante en Ceres. Oppositiepartij CD&V had die korting graag doorgetrokken voor alle inwoners van Groot-Menen, maar daar ging het bestuur niet op in. “In Rekkem zijn er geen OCMW-rusthuizen. Jammer dat de Rekkemnaren niet kunnen meeprofiteren van de maatregel”, reageerde Fré Vandamme op de gemeenteraad. “Logisch toch dat wij geen commerciële privé-rusthuizen gaan steunen”, motiveerde Renaat Vandenbulcke.

Financiering?

Waar het extra geld zal gevonden worden om de korting op de ligdagprijzen mee te financieren, is nog niet duidelijk. “Samen met de drie nieuwe kabinetsmedewerkers en de diensten zijn we onze beleidsnota voor de komende zes jaar hard aan het voorbereiden. We gaan niet overhaast te werk, om geen beleidspunten aan te kondigen die we niet kunnen financieren. De beleidsnota zal in april worden voorgesteld”, verzekerde burgemeester Eddy Lust (Open Vld).