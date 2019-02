Panden die leeg staan door komende Leiewerken krijgen tijdelijke invulling Alexander Haezebrouck

26 februari 2019

20u52 0 Menen Door de Leiewerken in het centrum van Menen die er in 2020 zitten aan te komen, is De Vlaamse Waterweg volop bezig met panden te verwerven. “Omdat die panden lange tijd dreigden leeg te staan hebben we met enkele kunstenaars en verenigingen aangedrongen om die panden tijdelijk te kunnen gebruiken”, zegt Frederic Dehaudt die zelf ook een pand zal invullen.

Zeker al acht panden die de Vlaamse Waterweg kon verwerven in hun voorbereiding voor de Leiewerken die in 2020 beginnen, krijgen een tijdelijke invulling. “Tot één september gaan verschillende socio-culturele organisaties en kunstenaars die panden zelf een invulling geven”, zegt schepen van cultuur Griet Vanryckeghem. “Het idee is vanuit hen zelf gekomen, het is een uniek project en zal de buurt een extra dynamiek geven. Het was niet simpel om dat met de Vlaamse Waterweg geregeld te krijgen omdat zij zoiets niet gewoon zijn. Normaal verwerven zij een pand om het nadien te slopen. Maar omdat die panden bij ons anders zo lang leeg staan, zijn we hen dankbaar dat ze willen meewerken. Voor een symbolisch bedrag kunnen die panden gebruikt worden.” Het project krijgt de naam De Panden, acht panden krijgen heel binnenkort al een invulling. Zo komt in de garage van één pand een fietsherstelatelier. “Daarnaast wil ik ook voorleesnamiddagen organiseren om het Nederlands bij anderstalige kinderen te verbeteren”, vertelt Jan Wielockx van de vzw Samenlevingsopbouw. “In het ideale scenario kan dat uitbreiden naar een huiswerkklas en zou alles ook na één september ergens anders moeten blijven bestaan.” Eén pand wordt ook omgedoopt tot ‘bioscoop Bucksom’, naar de gelijknamige bioscoop die tot 1969 erg belangrijk was voor de Barakken. “Om de drie weken wil ik hier een film laten zien, gekozen door een bekend figuur in de barakken”, zegt initatiefnemer Frederic Dehaudt. Andere panden worden ingenomen zijn vzw Uit De Marge!, Centrum voor Stedelijke Acupunctuur (CSA), vzw Michel!, CC De Steiger, Academie voor Beeld, Muziek en Woord en kunstenaars Tom van Ryckegem en Jamie Hollebeke. De initiatiefnemers van De Panden doen ook een oproep naar nog meer mensen om ook een pand in te vullen. Wie interesse heeft kan terecht op depanden.be of via chiel.vandenberghe@menen.be.

Leiewerken gepland voor eind 2020

De Leiewerken zelf zullen pas eind 2020 effectief van start gaan. “De panden kunnen maar tot 1 september gebruikt worden omdat het slopen van die panden eerst moet gebeuren ter voorbereiding van de eigenlijke Leiewerken”, zegt woordvoerster Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg. “Omdat we met het project Seine Schelde, dat door Europa gesubsidieerd wordt, de Leie willen klaarmaken voor de binnenscheepvaart van de toekomst zijn de werken noodzakelijk. De brug in de Rijselstraat is te laag en zal vervangen worden door een hogere brug. Ook de bochten in Menen moet rechtgetrokken worden.” Daarvoor moeten 138 panden wijken, daarvan heeft de Vlaamse Waterweg al zo’n 75 procent van kunnen verwerven. Wanneer de werken ook effectief afgerond zullen zijn, is nog niet duidelijk.