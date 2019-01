Overvallers bijzonder gewelddadig bij familie fruithandelaars op verjaardag dochter: schoonzoon, moeder en vader in elkaar geslagen en recette gestolen Alexander Haezebrouck & redactie

13 januari 2019

11u45 7 Menen Drie Fransen zijn gisteravond met de recette van fruithandel La Pomme D’Amour uit Rekkem aan de haal gegaan, net op de verjaardag van de dochter van de zaakvoerders. De daders, gewapend met pepperspray, gingen sluw te werk en beweerden een cadeau mee te hebben voor de vrouw. Ook haar man en zoon werden zwaar aangepakt.

Rond 19 uur kwam de dochter van het gezin met de recette van fruithandel La Pomme D’Amour in de Neerweg naar de aanpalende woning van haar ouders. Het was ook de verjaardag van de dochter. Drie Fransen belden aan en beweerden een cadeau mee te hebben voor de vrouw. Op die manier konden ze zichzelf tot binnen in de woning babbelen. Eens binnen werd hun echte beweegreden duidelijk en stelden ze zich binnen bijzonder gewelddadig op. Ze waren gewapend, droegen bivakmutsen en gebruikten pepperspray.

De moeder werd hard aangepakt en ligt in het ziekenhuis. De schoonzoon werd buiten bewustzijn geslagen en ligt eveneens in het ziekenhuis. De vader werd tot bloedens toe geschopt en geslagen. De man loopt vandaag rond met een enorm gezwollen en blauw oog, ook zijn neus ziet rood door de verwondingen. De daders konden vertrekken met de recette en de inhoud van de kluis.

De politiezone Grensleie en de FGP onderzoeken de zaak. Voorlopig zijn er nog geen verdachten opgepakt. De winkel van de familie Braye wordt vandaag vooral opengehouden door het personeel en heeft vooral Franstalige klanten. De hele familie is enorm geschrokken van de hele gebeurtenis en is in shock. De federale gerechtelijke politie kwam vanmorgen nog eens langs om sporen te zoeken en verklaringen af te nemen van de slachtoffers. Ook de klanten zijn geschrokken als ze horen wat er gebeurd is, velen vragen zich af wat het politielint aan de woning van de zaakvoerders doet.