Overburen naar gevangenis voor heroïnehandel LSI

15 januari 2019

Twee koppels uit Menen zijn door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van 10 tot 40 maanden voor de verkoop van zo'n 11 kilogram heroïne in 2015 en 2016. De straffen zijn gedeeltelijk voorwaardelijk. Hun Franse leverancier kreeg met 50 maanden effectieve celstraf en een boete van 24.000 euro de zwaarste straf. In totaal verklaarde de rechter zo'n 104.000 euro drugsgeld verbeurd.

Op 20 mei 2016 kwam een einde aan de handel met tal van huiszoekingen in Menen. De twee koppels, overburen van elkaar, bleken er een handel in heroïne op na te houden. Ze kregen de drugs van een Ryad Achouri uit Tourcoing, die op zijn beurt de drugs van Nederlanders aan een tankstation in Menen kreeg. Om het spul verder aan de man te brengen, kreeg hij naar eigen zeggen tot 800 euro per rit. De openbare aanklager dichtte hem een grotere rol toe.

Eén koppel daagde niet voor de rechter op. Het andere koppel deed dat wel en de twee vertelden de rechter dat ze de drugs vaarwel hebben gezegd. “Ik was zwaar verslaafd”, aldus Y.D. (46). “Zonder kon ik niet meer functioneren. Ik ben nu al twee jaar clean en dat is toch een straffe prestatie na een verslaving van twintig jaar.” Hij kreeg 40 maanden, waarvan de helft effectief, zijn partner kreeg 40 maanden volledig voorwaardelijke celstraf.