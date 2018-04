Oudste inwoner wordt 107 jaar 20 april 2018

Juliana Decock is al enkele jaren de oudste inwoner van Menen en mocht nu 107 kaarsjes uitblazen. Ze heeft vier jaar voorsprong op de tweede oudste van de stad, Simonne Lefevere. Net als de vorige oudste inwoner Irma Degrijze (ze werd 109), verblijft Juliana in het woonzorgcentrum OLV Middelares in Rekkem, intussen al 14 jaar lang. Juliana werd in 1911 geboren in Marke en ging op 14-jarige leeftijd werken. Juliana is al al meer dan 40 jaar weduwe. Haar verjaardag vierde ze in het rusthuis, samen met haar familie. "Het is niet aan iedereen gegeven om een geschenk van de koning te krijgen", vertelde ze.





(XCR)