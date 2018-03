Opschorting voor vechtpartij aan huisartsenpraktijk 15 maart 2018

Een 24-jarige jongeman uit Menen kreeg gisterenmorgen de opschorting van straf voor een vechtpartij aan een huisartsenpraktijk in Menen.





De jongeman gaf een 44-jarige vrouw uit Menen waarmee hij al een tijdje overhoop ligt, prompt een vuistslag tegen het oog. De vrouw was een tijdlang gehuwd met de oom van Jeremie D. maar sinds de scheiding koestert ze haatgevoelens tegenover de familie van haar ex-man. Beiden kwamen elkaar toevallig tegen aan een huisartsenpraktijk. Volgens de jongeman stond de vrouw hem van buiten de praktijk uit te schelden en uit te dagen. Daarop is Jeremie naar buiten gegaan en gaf haar een vuistslag tegen haar oog.





Ook de vrouw riskeerde een straf omdat ze de vriendin van Jeremie zou geslagen hebben, maar dat ontkende de vriendin eerder tijdens de pleidooien. De 44-jarige vrouw werd dan ook vrijgesproken. (AHK)