Oprit gemist naar A19: vijf gewonden 17 juli 2018

02u30 0 Menen Een Peugeot met Franse nummerplaat is zondagavond rond kwart voor elf zwaar gecrasht aan de oprit van de A19 in Menen.

Het voertuig, een deelauto, kwam tegen hoge snelheid uit de richting van Kijk & Bouw en wilde rechts de A19 oprijden in de richting van Kortrijk. De bestuurder, een man van 19 uit Tourcoing, reed echter veel te snel en miste zijn bocht. De wagen wipte over een vluchtheuvel en belandde aan de andere kant van de oprit in de berm en vervolgens in een dieper gelegen gracht.





Drie ziekenwagens

De vijf inzittenden, drie uit Halluin, één uit Rijsel en de bestuurder uit Tourcoing, liepen lichte verwondingen op. Er kwamen drie ziekenwagens aan te pas om hen naar het AZ Delta over te brengen. Het ongeval veroorzaakte geen noemenswaardige verkeershinder.





(VHS)