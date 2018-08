Opnieuw verzet tegen komst bedrijventerrein WIJKCOMITÉ BINDT NA VIER JAAR DE STRIJD WEER AAN XAVIER COPPENS

28 augustus 2018

02u30 0 Menen Menen-West wordt opnieuw naar voor geschoven als locatie voor een regionaal bedrijventerrein van 70 hectare. Het wijkcomité Alerte Koekuit, dat vier jaar geleden al eens het pleit won, steekt opnieuw de koppen bij elkaar om de plannen tegen te gaan.

Het wijkcomité 'Alerte Koekuit' is opnieuw klaar om te procederen tegen de provinciale plannen voor een nieuw bedrijventerrein in Menen. Toen het actiecomité in 2014 zijn gelijk had gehaald bij de Raad van State, werden de plannen voor het bedrijventerrein Menen-West vernietigd. Het actiecomité besefte echter dat de provincie de plannen niet opgeborgen had en gewoon opnieuw van nul zou starten. "We vinden het vreemd dat de provincie nu al bekendmaakt dat Menen-West de nieuwe locatie wordt. De provincie liet via een studiebureau vijf mogelijke locaties onderzoeken. Nog vooraleer wij opmerkingen kunnen formuleren, maakt de provincie al bekend welke locatie de beste troeven heeft. Ze lopen vooruit op de feiten", merkt Rik Vandamme van het wijkcomité op. "Wij zouden graag weten welk advies de stad Menen formuleerde, maar het stadsbestuur weigert hierover te communiceren."





Volgens Bernard Decorte, ook van het wijkcomité, heeft de timing van het versturen van het persbericht met de nakende verkiezingen te maken. "Door nu al vier locaties uit te sluiten, hoeven de buurten van de vier andere locaties zogezegd niet meer te vrezen dat er industrie in hun achtertuin komt." Nancy Matthews van het comité haalt ook nog aan dat het inkijken van het dossier in het stadhuis niet verloopt zoals het hoort. "Ofwel krijgt de bezoeker een kaartje mee dat hij op de website moet kijken, ofwel krijgt de geïnteresseerde te horen dat hij een afspraak moet maken. En het dossier kan enkel digitaal geraadpleegd worden en niet op papier."





Bezwaar

Het wijkcomité heeft via gouverneur Carl Decaluwé en Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) al bezwaar aangetekend tegen het persbericht van de provincie. "Maar we zouden daar volgens het kabinet van Homans geen bezwaar tegen kunnen inbrengen omdat het besluit van de provincie geen officieel besluit zou zijn", pikt Filip Verfaillie in. Het wijkcomité is niettemin strijdvaardig en pakt uit met een actie op maandag 17 september om 20 uur in het Koekuitcentrum. "De provincie zal uitleggen waarom er industriegebieden nodig zijn, daarna vertelt het studiebureau hoe het onderzoek gebeurd is. Gedeputeerde Franky De Block (sp.a) krijgt de kans om uit te leggen waarom Menen-West de beste locatie zou zijn. Daarna kan het publiek vragen stellen. Jammer dat het stadsbestuur liet weten niet aanwezig te zijn", zegt Rik Vandamme. Het wijkcomité zal net als vier jaar geleden alles uit de kast halen om de bedrijvenzone tegen te houden.