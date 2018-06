Oplichtersbende krijgt tot 30 maanden 13 juni 2018

De rechter in Ieper heeft negen beklaagden veroordeeld in een oplichtingszaak. De daders bestelden via onbestaande vennootschappen laptops en smartphones die ze nooit betaalden. Hoofdverdachte Wim B. uit Menen werd door de rechter veroordeeld tot 30 maanden celstraf en een geldboete voor oplichting en lidmaatschap van een criminele organisatie. Andere beklaagden kregen tot twee jaar effectief, terwijl twee van hen er met opschorting van straf van af kwamen. Hun werkwijze was steeds dezelfde. De leden kochten laptops en smartphones op naam van een van hun vennootschappen. Daarbij maakten ze gebruik van een onbestaand btw-nummer of een vals uittreksel uit het Staatsblad. De goederen werden nooit betaald. Er vonden feiten plaats in onder meer Ieper, Kortrijk en Izegem. In hun verdediging wezen de meeste beklaagden in richting van hoofdverdachte Wim B. uit Menen. Hij zou hen gevraagd hebben om de goederen op te halen en in zijn naam te tekenen voor ontvangst. (CMW)