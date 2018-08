Openbaar onderzoek Menen-West loopt 09 augustus 2018

Sinds deze week kunnen de inwoners van Menen en andere geïntereseerden de documenten inkijken voor de plannen voor het nieuwe bedrijventerrein Menen-West. Hiervoor moet de provincie West-Vlaanderen eerst een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken. Inwoners kunnen bezwaren indienen tot en met vrijdag 5 oktober.





De actiegroep 'De Alerte Koekuit' laat alvast weten opnieuw actie te voeren. In 2014 slaagde de groep erin om het dossier Menen-West via de Raad van State te vernietigen.





De provincie deed daarna haar huiswerk opnieuw. 'De Alerte Koekuit' start met het verspreiden van een folder in de week van 20 augustus. In september wordt een volksvergadering gepland.





(XCR)