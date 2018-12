Op gas in plaats van rem: automobiliste knalt tegen muurtje LSI

09 december 2018

11u52

Bron: LSI 0

Langs de Dadizelestraat in Menen knalde een 29-jarige automobiliste uit Menen vrijdagochtend rond 10u tegen een omheiningsmuurtje van een woning. De vrouw schrok door het getoeter van een andere automobiliste die er haar attent wou op maken dat ze geen voorrang had verleend op een kruispunt met voorrang van rechts. Door de schrikreactie duwde ze het gas- in plaats van het rempedaal in waardoor ze tegen het muurtje terecht kwam. Ze liep zelf slechts lichte verwondingen op.