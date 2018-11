Ook in beroep 20 jaar cel voor voor Nederlander die Menenaar met 14 messteken ombracht Wouter Spillebeen

16 november 2018

09u45 0 Menen De 54-jarige Nederlander Andreas W. is in beroep opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel voor opzettelijke doodslag. Op 29 januari 2014 stak hij Stefaan Bekaert (41) veertien keer in zijn woning. De ex-vrouw van de Nederlander is ook in beroep vrijgesproken.

Het voormalige koppel en hun 16-jarige zoon leerden hun slachtoffer kennen in de Hare Krishnabeweging in Durbuy. Omdat ze geen dak boven hun hoofd hadden, stelde Stefaan Bekaert voor dat ze met hem meekwamen naar het West-Vlaamse Menen. Na een verblijf van een maand kwam het tot een ruzie. Volgens W. wilde Bekaert zijn zoon aanranden, dus ging hij de West-Vlaming te lijf met een mes. Daarna gingen de Nederlanders er met de bankkaart en de wagen van Bekaert vandoor.

Geen roofmoord

De rechter in eerste aanleg oordeelde dat er geen sprake was van een roofmoord en veroordeelde W. tot twintig jaar cel. Zijn vrouw Adriana zou niet deelgenomen hebben aan de steekpartij en werd vrijgesproken. In beroep vroeg het Openbaar Ministerie zwaardere celstraffen, tot dertig jaar voor Andreas en vijftien jaar voor zijn vrouw.

Toch hielden de Nederlanders nog steeds hun onschuld vol. W. schreeuwde tijdens het proces in beroep uit dat hij Bekaert niet vermoord had. De moeder van Stefaan vroeg in het hof aan Adriana om haar de waarheid te vertellen, “van moeder tot moeder.” Daarop antwoordde ze dat ze de waarheid vertelden. “Soms is het moeilijk te geloven. Ik vind het erg dat u uw zoon kwijt bent, maar ik heb er niets mee te maken.” Uiteindelijk kregen de Nederlanders in beroep dezelfde straffen als voor de eerste rechter.