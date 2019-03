Ongeveer 40 getuigen op assisenproces tegen vader die stiefdochtertje doodsloeg Siebe De Voogt

18 maart 2019

16u20 0 Menen Op het assisenproces tegen Kenneth Samaille (31) uit Menen zullen in mei ongeveer 40 getuigen gehoord worden. Dat werd maandagnamiddag beslist op de preliminaire zitting in het gerechtsgebouw in Brugge. Samaille staat terecht voor doodslag op z’n stiefdochtertje van amper 2,5 jaar oud.

Menenaar Kenneth Samaille (31) moest op 20 november 2017 passen op de jonge kinderen van zijn vriendin Stefanie H., die was gaan werken in het rusthuis. In de loop van de avond liet de dertiger in paniek weten dat Elly flauwgevallen was. Het slachtoffer, amper 2,5 jaar oud, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze bezweek uiteindelijk twee dagen later aan haar verwondingen in het UZ Gent. Uit de autopsie bleek dat het meisje onder meer ernstige bloedingen in de buik had en een gescheurde pancreas. Elly bleek te zijn omgekomen door opzettelijk en bruut geweld, zo concludeerden de artsen. Kenneth Samaille werd in de boeien geslagen, maar ontkende aanvankelijk.

Zijn strafblad spreekt echter in zijn nadeel. De man liep immers al meerdere veroordelingen op voor partnergeweld. In oktober 2016 kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor poging tot diefstal en belaging. Die voorwaarden dreigen nu ingetrokken te worden: een zaak waarin Samaille dinsdag voor de correctionele rechtbank in Kortrijk moet verschijnen. Maandagnamiddag werd tijdens de preliminaire zitting in het gerechtsgebouw van Brugge beslist dat er op het assisenproces zo’n 40 getuigen aan bod zullen komen. Op dinsdag 30 april wordt om 14 uur de volksjury samengesteld. Op vrijdag wordt de akte van beschuldiging voorgelezen, waarna op maandag het eigenlijk proces van start gaat met het verhoor van de beschuldigde. Kenneth Samaille staat terecht voor doodslag en riskeert daarvoor 30 jaar opsluiting. Zijn advocaten Hanna Demuynck en Hans Beerlandt zullen het hof ervan proberen overtuigden dat de Menenaar niet de intentie had om zijn stiefdochtertje om het leven te brengen.