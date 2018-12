OnderMener huldigt drie laureaten Xavier Coppens

01 december 2018

Achttien genomineerde handelszaken en bedrijven maakten kans op ‘eeuwige’ roem tijdens de tweede Nacht van de OnderMener in de showroom van garage Delbar in Rekkem. In de categorie Starter won broodjes- en soepbar La Sopa uit Menen. Elekti uit Menen won in de categorie Business to Business en tot slot was er laureaat slagerij Nicolas uit Rekkem. De slager koos ervoor om zijn slagerij te verhuizen naar een voormalige schoenenzaak en won in de categorie Business to Consumer. De drie winnaars wonnen een uniek kunstwerk van de gerenomeerde Johan Tahon. (XCR)