Onberispelijke oldtimer vat vuur tijdens het rijden 18 mei 2018

02u37 0

Een Opel Ascona van 39 jaar oud raakte zwaar beschadigd door brand in het motorcompartiment. Bestuurder Roy Bruneel uit Menen, zes jaar jonger dan zijn wagen, kon de Ascona nog net aan de kant zetten. "Doodjammer is dit", zucht de man.





Roy Bruneel reed woensdagavond iets voor tien uur van Wervik naar zijn woonplaats Menen toen hij aan de rotonde van de Hogeweg met de Ringlaan merkte dat er iets verkeerd was. "Er kwamen vlammen uit de twee radiatorroosters tussen de motorkap en de voorruit", vertelt de 33-jarige man. "Ik zette mijn wagen aan de kant, stapte uit en probeerde met twee brandblussers de vlammen te bedwingen. Maar dat lukte niet." Iemand uit de buurt belde de brandweer. Die kreeg de situatie in een handomdraai onder controle en kon beletten dat het voertuig helemaal uitbrandde. "Het motorblok is helemaal verloren", zegt Roy. "En dat terwijl mijn karretje met 38.000 kilometer op de teller perfect in orde was. Ik kocht 'm vijf of zes jaar geleden van een bejaarde landbouwer en sindsdien was er nog niet aan gesleuteld. Dit is een serieuze tegenslag." Vader Franky, die ook ter plaatse kwam, probeerde het nuchter te bekijken. "De motorkap is niet vervormd door de hitte van de brand", zegt hij. De man sleutelt in z'n vrije tijd veel aan auto's. "Een andere motor erin, nieuwe koplampen, een andere bumper vooraan, wat schilderwerk en je kan er weer mee de baan op. Je zal zien: hij zal nog beter rijden dan voordien", besluit de man. (VHS)