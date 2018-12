Onbekenden rijden gestolen auto in gevel ijssalon en stichten brand Cremerie al vier keer getroffen door vandalen in drie weken tijd AHK

10 december 2018

07u14

Bron: Eigen info 28 Menen In de Rijselstraat in de Barakken in Menen werd zondagavond voor de vierde keer geprobeerd om brand te stichten aan het ijssalon cremerie Pascal. Een autobestuurder reed met een gestolen wagen in het ijssalon, waarop de auto vuur vatte. “Ik heb geen idee wie het op mij gemunt heeft”, reageert zaakvoerder Pascal Verduyn.

De gestolen witte auto met Franse nummerplaat kwam vermoedelijk vanuit Frankrijk en reed omstreeks 22.30 uur in de vitrine van cremerie Pascal. Daarna staken de daders de auto vermoedelijk met brandversnellers in brand en vluchtten weg. Toen de hulpdiensten arriveerden was van de bestuurder geen spoor meer. “Ik was boven naar de televisie aan het kijken toen ik plots een klap hoorde”, vertelt zaakvoerder Pascal Verduyn van cremerie Pascal. “Ik ben meteen naar beneden gelopen en zag toen pas wat er gebeurd was.” Volgens getuigen zaten twee personen in de wagen. “Ze hadden een kap over hun hoofd en vluchtten weg in een zwarte auto”, vertelt een buurtbewoner. De brandweer kon het vuur vrijwel meteen blussen maar de schade aan het ijssalon is aanzienlijk.

Zwarte auto

Het is al de vierde keer sinds 20 november dat de zaakvoerder te maken krijgt met pogingen tot brandstichting aan zijn zaak. “Afgelopen week probeerden vandalen nog brand te stichten met benzine”, vertelt een buurtbewoner. “Eerder probeerden ze het ook al door ’s morgens vroeg een brandend aanmaakblokje tegen de rolluik van de zaak te plaatsen. Ik heb toen dat blokje verder op straat gegooid. Ook toen zag ik twee mannen met een kap bij de zaak rondlopen en ook toen reden ze weg in een zwarte auto.” Wie telkens verantwoordelijk is de brandstichtingen is onduidelijk. “Ik heb echt geen idee wie me viseert”, zegt zaakvoerder Pascal Verduyn. “De politie is ermee bezig, maar vertelt mij niets”, zegt Pascal, die maandag al meteen de werken begon met het opruimen van de schade. “Schrik heb ik niet, nee. Ik blijf gewoon verderdoen, normaal moet ik tegen komende zaterdag de zaak opnieuw kunnen openen.”

Camerabeelden

Het politioneel onderzoek loopt al een tijdje sinds de eerste poging tot brandstichting. “Sindsdien houden we een extra oogje in het zeil, maar zoiets is snel gebeurd natuurlijk”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. Er zijn camerabeelden van het incident. Deze worden onderzocht door het parket.