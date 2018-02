Omvormer zonnepanelen vat vuur 26 februari 2018

In een overdekt deel van een woning in de Ezelbrugstraat in Menen heeft een omvormer van zonnepanelen zaterdag rond 14 uur vuur gevat. De bewoners verwittigden de brandweer, maar konden het vuur grotendeels zelf blussen met een poederblusser. De brandweer nam geen risico en controleerde alles nog een keer. "Plots stond die omvormer in brand", vertelt de bewoner. "Gelukkig konden we het zelf snel blussen en is er verder geen schade."





Voorlopig kunnen de bewoners geen elektriciteit meer halen uit hun zonnepanelen. (AHK)