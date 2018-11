Oliespoor op de Leie 26 november 2018

De brandweer van de zone Fluvia was zaterdagochtend in de weer met het bestrijden van een oliespoor op de Leie aan de Oostkaai in Menen. Het spoor strekte zich over een afstand van zo'n 500 meter uit. Over de oorzaak van de vervuiling was geen duidelijkheid.





(LSI)