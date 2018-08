Oldtimerfestival houdt verkiezingen retroburgemeester 11 augustus 2018

De vierde editie van Golden Classic, het oldtimerfestival dat plaatsvindt van 21 tot en met 23 september in Lauwe, laat zich inspireren door de gemeenteraadsverkiezingen voor een opmerkelijke verkiezing. "We gaan op zoek naar een retroburgemeester en laten tijdens het weekend iedereen stemmen in echte stemhoekjes. Deelnemers aan de verkiezing krijgen een score naargelang hun insteek om retrosfeer te bevorderen in de streek. De verkiezing is puur amusement. We hebben ondertussen al twee kandidaten. Voormalig profwielrenner Nico Mattan die in Rekkem woont en de 83-jarige Achille Margo uit Lauwe die onlangs het werelduurrecord op de piste van Roubaix verbrak", zegt Carl Braem. (XCR)