Okra zet kampioenen in de bloemetjes 15 november 2018

In Lauwe zijn alle kampioenen gekend bij Okra en die werden in de bloemetjes gezet. Zittend van links naar rechts hebben we de twee kampioenen van Uno Lucienne Duyck en Yvette Ghesquiere. Daarnaast zit Margriet Geldhof (tweede plaats manillen), manillenkampioen Eric Lemant en Jules Fontaine, die een derde plaats, behaalde. De rij is compleet met kampioen in rummikub Rita Vangheluwe. Rechtstaand het bestuur met Martin Segers, Eric Huysentruyt, Suzanne De Clercq, Paul Donckels (vierde plaats in manillen) en Martin Lowagie.





(XCR)