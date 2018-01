Okra huldigt petanquekampioenen 26 januari 2018

Tijdens het nieuwjaarsfeestje van de petanquespelers van Okra werden de laureaten gehuldigd. De drie laureaten kregen een fles wijn en die was weggelegd voor Jacques Lootens, Jeannine Hofman en Jozef Pype. De petanquespelers komen twee keer per maand samen op een woensdagnamiddag. "Naast het spel op zich is het erg belangrijk dat wij samen actief zijn in een gezellige sfeer", zegt Pype.





(XCR)