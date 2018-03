Odiel, een gaap, is geboren! 22 maart 2018

02u39 0 Menen In de tuin van café National in Rekkem is een gaap geboren. Een wat?

"Ik dacht dat het om een lammetje ging, tot ik bij de dierenarts was. Die wist me te vertellen dat het diertje een gaap is. Dat is een kruising tussen een schaap (ooi) en een geitenbok. Kenners zien meteen het verschil, maar ik dus niet", lacht cafébaas Danny Duyck. Een kruising tussen een geit en een mannelijk schaap (ram)krijgt overigens een minder flatterende naam, want dat is een scheit. Het ondervoede dier wordt voor enkele maanden opgevangen bij Orinda Heernaert uit de Murissonstraat. "Je ziet dat het dier een 'specialleke' is", vertelt de dierenliefhebster. "Die poten zijn precies veel fijner, maar de gaap, die ik Odiel noem, is erg tam. Ik geef haar zelf melk met de papfles en ga ermee wandelen zoals mijn honden." (XCR)