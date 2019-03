Nu ook publieksprijs voor best geklede carnavalist Alexander Haezebrouck

12 maart 2019

12u22 0 Menen Komend weekend gaat het carnavalsweekend in Menen door met als hoogtepunt de carnavalstoet op zondag vanaf 14 uur. “Omdat we ook toeschouwers zoveel mogelijk willen aanmoedigen om zich te verkleden geven we voor het eerst ook een publieksprijs weg voor de best verklede toeschouwer”, zegt schepen van evenementen Herman Ponnet (sp.a).

“Al wie wil kans maken moet op zondag wel naar de Grote Markt van Menen komen waar de carnavalstoet omstreeks 16.30 uur zal aankomen”, zegt schepen Ponnet (sp.a). “We kunnen moeilijk heel Menen aflopen om een winnaar uit te kiezen. Wat de prijs uiteindelijk zal zijn laat ik nog even in het ongewisse.” Het carnavalsweekend in Menen begin op vrijdag vanaf 19.30 uur in café De Witte Koe waar iedereen die zich verkleed heeft in het thema circus een gratis drankje krijgt. Zaterdat is er carnavalskermis en worden de prins en prinses carnaval officieel ontvangen. Zondag is het hoogtepunt met de carnavalstoet die om 14 uur start en omstreeks 16.30 uur eindigt op de Grote Markt. Ook maandag en woensdag is er nog carnavalskermis.