Nu is het officieel: Geen erediensten meer in Sint-Franciscuskerk Alexander Haezebrouck

15 maart 2019

14u21 0 Menen Er zullen geen erediensten meer gehouden worden in de Sint-Franciscuskerk in de Ieperstraat in Menen. Die beslissing hing al een tijdje in de lucht maar het bisdom Brugge bevestigde nu deze beslissing. “Mogelijk kan de kerk dienst doen als een plaats om les- en toonmomenten voor leerlingen te organiseren”, zegt schepen van Kerkfabrieken Griet Vanryckegem (N-VA).

De vraag om de Sint-Franciscuskerk in het centrum van Menen te ontwijden werd in de vorige legislatuur al ingediend. Onlangs bevestigde het bisdom Brugge ook de ontwijding. De parochianen werden van deze beslissing tijdens de laatste erediensten vorig weekend op de hoogte gebracht. “We gaan nu op zoek naar een herbestemming voor deze kerk”, zegt schepen van Kerkfabrieken Griet Vanryckegem (N-VA). De stad wordt hierin bijgestaan door een haalbaarheidsstudie door studio Open Kerken. “Mijn voorkeur gaat naar een herbestemming op cultureel vlak. De Sint-Franciscuskerk is een prachtige ruimte die voor verenigingen, en bijvoorbeeld ook theater en muziek, opnieuw een plek van samenkomst en ontmoeting kan worden. Met respect voor de historische waarde en de sfeer van het gebouw, zou een multifunctionele herbestemming van deze kerk een grote meerwaarde voor onze stad zijn.” De lopende haalbaarheidsstudie zal in mei een raming geven van de aanpassingswerken die voor dergelijke herbestemming nodig zijn zoals de integratie van bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen, een bar, een uitschuifbare tribune en een podium. Het cultuurcentrum De Steiger zal het aanspreekpunt zijn voor verenigingen die in de toekomst iets in het kerkgebouw willen organiseren. “Er is een tekort aan ruimte voor verenigingen en ook onze Academie mist een plek om lessen en toonmomenten met de leerlingen te organiseren”, zegt schepen Vanryckegem. “De kerk kan hiervoor een alternatief zijn.”

Wat met de andere kerken?

Voor nog drie andere kerken zal wellicht ook een herbestemming gezocht moeten worden. Het gaat om de kerk Maagd der Armen in Rekkem, de Verrijzeniskerk in Lauwe en de Sint-Jozefskerk in de Barakken. De Kerk Maagd der Armen lijkt geschikt voor multifunctioneel gebruik en de Verrijzeniskerk in Lauwe biedt nu al tijdelijk onderdak aan chiro Oskaarke, die nieuwe lokalen bouwt. “We zijn hierover in gesprek met het centraal kerkbestuur”, zegt schepen Vanryckegem. “We hopen volledige duidelijkheid te hebben tegen de zomer, zodat enerzijds de visie rond de vele kerkgebouwen in onze stad duidelijk is en we anderzijds geen subsidies voor de renovaties van waardevolle historische gebouwen missen.”