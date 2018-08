Nu al inschrijven voor kerstmarkt 07 augustus 2018

Wie een standje wil hebben op de kerstmarkt, kan zich vanaf nu inschrijven op /www.lauwes-kersthuisje.be/kerstmarkt-2018. Op 7 december vindt voor het derde jaar op rij een kerstmarkt plaats aan Lauwe's kersthuisje, van 17.30 uur tot 23 uur, in de Waterstraat in Lauwe en Rekkem. Dit gaat naar jaarlijkse gewoonte gepaard met de opening van Lauwe's kersthuisje, waar dan meer dan 43.000 kerstlichtjes ontstoken worden in het bijzijn van de sneeuwman, kerstman en het rendier. (JME)