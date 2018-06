Nomineer nu Menenaar voor cultuurtrofee 28 juni 2018

De cultuurraad van Menen gaat voor het eerst op zoek naar de cultuurverdienste van het jaar. Elke Menenaar mag een Menenaar, Meense culturele vereniging of project voordragen. Begin julie zal een onafhankelijke jury wie van de genomineerden de cultuurtrofee op 23 augustus in ontvangst mag nemen. Nominaties mogen gestuurd worden naar cultuurraad@menen.be of afgegeven worden bij de dienst cultuur in het stadhuis. (XCR)