Nieuwkomers bedanken Menenaars voor kansen VLUCHTELINGEN SCHENKEN ROZEN EN DELEN HUN VERHAAL OP SOCIALE MEDIA JOYCE MESDAG

21 juni 2018

02u38 0 Menen 25 erkende vluchtelingen hebben op Wereldvluchtelingendag gisteren in het centrum rozen uitgedeeld om voorbijgangers te bedanken voor de kansen die ze krijgen in ons land. Een van hen, Yahya Halé uit Syrië, maakte in samenwerking met het OCMW filmpjes over het leven van 5 vluchtelingen, en die worden gretig gedeeld op sociale media.

Yahya Halé (24) ontvluchtte Syrië voor de oorlog. Twee jaar geleden kwam hij in ons land terecht. "Het was moeilijk in het begin, want ik moest helemaal van nul beginnen, maar het begint aardig te lukken", vertelt hij. "Ik volg Nederlandse les aan het CVO, en heb een job in de Kringloopwinkel, en ik heb al flink wat vrienden gemaakt."





Mooie toekomst opbouwen

Yahya's hobby is fotografie. "Ik maak graag filmpjes, om mensen te inspireren. Zo kwam ik op het idee om filmpjes te maken over mensen zoals ik, die als vluchteling hier in Menen zijn aangekomen. Om te tonen dat wij ons best doen om een mooie toekomst op te bouwen, en om andere nieuwkomers te motiveren om dat ook te doen."





"We waren meteen gewonnen voor het voorstel van Yahya, toen hij bij ons kwam aanbellen", zegt OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke. "De perceptie van de mensen is jammer genoeg vaak negatief als het op nieuwe inwoners aankomt. Met deze filmpjes willen we proberen te daar wat verandering in brengen. Heel veel vluchtelingen nemen de kansen die ze hier krijgen met beide handen aan."





Het eerste filmpje vertelt het verhaal van Yahya zelf. Alleenstaande mama Tyna (26) uit Congo, die momenteel in wzc Andante werkt in Menen, vertelt hoe ze met een studie verpleegkunde start. James (28) uit Burundi werkt bij recyclagebedrijf 't Veer, en zijn werkbegeleider vertelt in het filmpje hoe goed hij zijn best doet op het werk. Wahidullah (18) uit Afganistan doet aan taekwondo in Menen, speelt graag toneel en hij volgt een opleiding als hulpkok. 4 keer per week trekt hij met de fiets, bus en trein naar Zonnebeke, om er in restaurant Koklikoo te werken. Nada tenslotte is een 26-jarige biomedische ingenieur uit Palestina, die houdt van koken.





300 voorbijgangers

De filmpjes werden gisteren, op Wereldvluchtelingendag, gelanceerd. 25 erkende vluchtelingen trokken de straat op om die lancering extra in de verf te zetten. Meer dan 300 voorbijgangers kregen een roos, met de boodschap 'Bedankt voor de kansen', en de link van de filmpjes erop.





Symbool van de liefde

"De reacties die we krijgen zijn positief", vertellen Mohammed Ali (28) uit Pakistan en Seciu Valvian (36) uit Roemenië. "Op deze dag willen we mensen bedanken voor de kansen die we hier krijgen. Een roos, symbool van de liefde en 'houden van' is een mooie manier om dat te doen." Op enkele uren tijd werden de populairste filmpjes al bijna 3.000 keer bekeken. Je kan ze bekijken op https://www.menen.be/wereldvluchtelingendag