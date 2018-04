Nieuwe koersfiets gestolen 20 april 2018

In de Paradijsstraat gingen dieven aan de haal met een nieuwe koersfiets van Remi Vancoillie. De jongeman was net terug van een tochtje toen hij zijn fiets bij zijn oma wou achterlaten. Zij woont op de eerste verdieping van een appartementsgebouw. De man liet de fiets voor de deur in de hall staan toen hij nog even naar buiten moest. Toen hij terug naar binnen ging, zag hij dat zijn fiets er niet meer stond. Wellicht braken de dieven binnen via de achterzijde van het gebouw. Het ging om een PH Ultra Light fiets die Remi pas sinds januari had. (AHK)