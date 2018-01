Nieuwe jeugdwerking 02u25 0

Crea-Tech is een nieuwe jeugdwerking voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Animatoren brengen uitdagende, creatieve en vernieuwende workshops aan in samenwerking met studenten van het eerste jaar Sociaal Agogisch Werk van de Vives hogeschool in Kortrijk. De workshop is gratis en vindt op zes locaties plaats: in Park Ter Walle (21 februari en 9 mei), in wijkschool Paradijs (28 februari en 28 maart), in school De Vlier in de Eikenlaan (7 maart), in de Verrijzeniskerk in Lauwe (14 maart en 2 mei), in CC De Steiger (21 maart) en in de Zuidstraat 23 in het lokaal van de avondwerking 't Kot (25 april). (XCR)