Nieuwe ereburger schenkt kunstwerk aan elke Menenaar 24 januari 2018

02u36 0 Menen Hij is pas ereburger van de stad Menen en al meteen pakt Johan Tahon uit met een straffe primeur. De kunstenaar wil een kunstwerk maken voor alle inwoners van Menen. Dat zijn er zo'n 33.000.

Kunstenaar Johan Tahon is pas sinds december ereburger van Menen. Sinds hij curator was van het kunstproject Menin Road - Ypernstrasse klinkt de naam al menig Menenaar bekend in de oren. Binnenkort kent iedere inwoner van de grensstad zijn naam. Hij werkt dit jaar aan zijn meest ambitieuze werk ooit. "Ik wil een beeldhouwwerkje maken voor alle Menenaars", vertelt hij. Het wordt een grote uitdaging, want Tahon heeft slechts tijd tot in maart om de beloofde 33.000 (!) kunstwerken af te krijgen. Zijn motivatie? "Ik kan me soms opwinden over het feit dat kunst slechts een beperkt publiek aantrekt en meestal is weggelegd voor de hogere, sociale klasse. Daarom wil ik met deze stunt kunst dichter bij de mensen brengen", vertelt Johan Tahon. Tahon schenkt de werken gratis weg aan de inwoners. Het kunstproject gebeurt in samenwerking met het cultuurcentrum De Steiger. "We moeten de praktische en financiële kant nog uitwerken", bevestigt Chiel Vandenberghe, directeur van CC De Steiger. De kunstenaar herleeft ondertussen in Menen.





"Na het kunstproject Menen-Road - Ypernstrasse werk ik sinds juni van vorig jaar weer in Menen. Ik kon een atelier op de kop tikken en ben er wekelijks wel een dag aan het werk." Waar zijn atelier zich bevindt, wil Tahon voorlopig niet zeggen. "Dat maak ik later wel bekend, want ik zal de beelden niet verplaatsen om ze tentoon te stellen." (XCR)