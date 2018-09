Nieuwe adjunctdirecteur 04 september 2018

Vandaag was het de eerste werkdag voor de nieuwe adjunct-directeur van het Sint-Aloysiuscollege in Menen die vrijdag werd aangesteld. De 38-jarige Veronique Glorieux woont in Rekkem, is moeder van drie kinderen en gaf de voorbije jaren les Nederlands en Engels in het Sint-Aloysiuscollege. Ze volgt Jessica Corty op uit Gullegem die na een jaar koos om weer voor de klas te staan in datzelfde Sint-Aloysiuscollege. (XCR)