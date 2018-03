Nieuw neemt toch deel aan verkiezingen 24 maart 2018

De politieke partij Nieuw die niet meteen ambities had om nog deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen is nu toch op zoek naar kandidaten. Nieuw haalde in 2012 een zetel. De partij lanceerde in het begin van de week een oproep via Facebook. Volgens Jean-Francois Lecompte, bestuurslid bij het Woonbedrijf AGB voor Nieuw, hebben zich al heel wat kandidaten gemeld. Meer wil hij voorlopig niet lossen. Voor Nieuw wordt het de derde deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zowel in 2006 als in 2012 was voormalig schepen Alain Dumont lijsttrekker. Dumont was zes jaar raadslid voor Nieuw. In 2012 werd hij opnieuw verkozen, maar wenste niet langer te zetelen. In zijn plaats kwam zelfstandige Virginie Breye. (XCR)