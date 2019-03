Nederlandse cannabisdealers riskeren 12 maanden cel Alexander Haezebrouck

15u12 0 Menen Twee jongemannen uit Nederland riskeren elk 12 maanden gevangenisstraf voor het bezit en de verkoop van drugs. Tijdens een verkeerscontrole op 21 september vorig jaar werden beide jongemannen met hun auto aan de kant gezet.

“Toen de politie vroeg of ze drugs aan boord hadden, overhandigden ze meteen een kleine hoeveelheid cannabis”, pleitte de procureur. “Toen de auto grondig werd gecontroleerd vond de politie nog eens 225 gram cannabis. Mooi verpakt in zes verschillende pakjes.” De Nederlander gaven toe dat ze ondertussen al zes keer cannabis hadden ingevoerd vanuit Nederland om de drugs in Menen aan een klant te verkopen. De chauffeur van de auto was de enige die aanwezig was op de rechtbank. “Ik wist helemaal niet waar we naar toe gingen en dat we drugs meehadden”, zei de 22-jarige Nederlander. “Mijn vriend had me gevraagd om hem naar België te voeren, dat heb ik gedaan. Ondertussen heb ik daardoor wel drie maanden in voorhechtenis gezeten, dat vind ik vrij lang. Ik zou ook graag mijn werk gsm en de auto van mijn werk terugkrijgen.” De twee riskeren ook een geldboete van 8.000 euro. Vonnis op 20 maart.