Nederlands koppel voor het eerst samen voor de rechter ANDREAS W. EN ADRIANA K. RISKEREN TOT 30 JAAR CEL VOOR MOORD OP STEFAAN LIEVEN SAMYN

19 januari 2018

02u33 0 Menen Het Nederlands koppel dat verdacht wordt van de moord op Stefaan Bekaert (41) uit Menen riskeert 20 tot 30 jaar cel. Na drie pogingen lukte het gisteren toch om Andreas W. (54) en Adriana K. (44) samen op het beklaagdenbankje van de rechtbank in Kortrijk te krijgen. Bijna vier jaar na de dood van Stefaan blijven ze hun onschuld volhouden.

Het voormalige Nederlandse koppel wordt er van verdacht van de moord op 29 januari 2014 in de woning van Stefaan in de Bruggestraat in Menen. Daarna gingen ze er met zijn wagen en bankkaart vandoor. Het koppel en hun 16-jarige zoon waren Stefaan, die zij kenden als Eric, in de spirituele gemeenschap Hare Krishna in Durbuy tegen het lijf gelopen. Ze waren op de dool vanuit Nederland en hadden geen dak boven het hoofd. Stefaan Bekaert bood hen aan naar Menen te komen.





"Eén messteek"

Na een verblijf van ongeveer een maand kwam het tot een ruzie. "Eric probeerde in de badkamer mijn zoon aan te randen", aldus Andreas W. "Ik hoorde geroep en kwam tussen. Daarbij gaf ik Eric één messteek. Daarna vertrok ik samen met mijn zoon met de trein naar Tilburg." Hoe het komt dat het slachtoffer dan veertien messteken opliep en uiteindelijk meer dan een maand later gewikkeld in een tapijt op de zolder werd teruggevonden, weet hij niet. "Er waren die bewuste dag nog onbekenden en een neef van Eric aanwezig. Met die neef zou Eric cafés in Ierland en Spanje beginnen. Het hele onderzoek is slecht gevoerd. Wie verbrak de verzegeling van het huis? Wat met Erics vriend Giovanni? Die had sleutels van het huis."





Ook Adriana K. vroeg de vrijspraak. Na twee eerdere mislukte pogingen om haar op het proces te krijgen, zakte ze gisteren wél vanuit Nederland af. Zij zat twee jaar in de cel, maar werd in april 2016 vrijgelaten. Ook zij bleef volhouden dat ze op de dag van de moord 's ochtends al was teruggekeerd naar Nederland.





"Je bent gevaarlijk"

De openbare aanklager richtte vooral zijn pijlen op Andreas W. "Je bent een slechte, gevaarlijke mens", rekwireerde Tom Janssens. "Een strafblad van negen bladzijden, sluw, listig, steeds op zoek naar weerloze slachtoffers om hen als ratten leeg te vreten en daarna te vertrekken. Dat gebeurde vroeger in Nederland, gebeurde in Durbuy bij Hare Krishna, bij een leeggeroofde nachtwinkel, een beroofde campinguitbater,... Jullie zijn erger dan de familie Flodder. Toen Stefaan vaststelde dat jullie ook hem beroofden, wou hij jullie weg. Dààrom was er ruzie en is hij gruwelijk vermoord."





Verraden door zoon

Volgens de procureur was Adriana K. wél nog in de woning op het moment van de moord. "Die voormiddag tankte Stefaan nog in Menen en ging naar een natuurwinkel in Wevelgem. Hij was Adriana niet naar Tilburg aan het voeren. 's Namiddags dronk een vriend van Stefaan nog een pot koffie met haar. Ook de dag na de moord waren ze nog in Menen. Hun eigen zoon vertelde later in Nederland dat hij samen met zijn vader iemand had vermoord en het lijk op een zolder had verborgen."





Geen DNA

"Er is geen DNA van Andreas op het lichaam of in de wagen gevonden", argumenteerde advocaat Mathieu Langerock de vrijspraak voor Andreas W. "Er zijn geen bewijzen, enkel verhaaltjes." Op de rechtbank waren de ouders van Stefaan, Roland en Christine, aandachtige volgers. "Stefaan is het slachtoffer geworden van zijn eigen goedheid en naïviteit. We hadden hem al meermaals gewaarschuwd", klonk het achteraf. "Die Nederlander gaf hier nog een showtje. Hij gelooft zijn eigen leugens." Vonnis op 30 januari.