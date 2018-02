Nederlander in beroep tegen 20 jaar celstraf 15 februari 2018

02u25 0 Menen De 54-jarige Nederlander die eind januari is veroordeeld tot een effectieve celstraf van twintig jaar voor de doodslag op Stefaan Bekaert (41) uit Menen, gaat in beroep tegen zijn veroordeling. De man hield tot de dag van zijn veroordeling zijn onschuld staande. Zijn ex-echtgenote Adriana K. werd wél vrijgesproken.

Stefaan Bekaert stierf op 29 januari 2014 door veertien messteken. Het Nederlandse koppel was met hun 16-jarige zoon bij Stefaan in Menen beland nadat ze elkaar in de spirituele gemeenschap Hare Krishna in Durbuy tegen het lijf waren gelopen. De Nederlanders waren op de dool en hadden geen dak boven het hoofd. Stefaan Bekaert bood hen aan naar Menen te komen. Maar na een verblijf van ongeveer een maand kwam het tot een ruzie. Vermoedelijk stak Andreas Wijnands daarbij Stefaan Bekaert neer. Zelf gaf hij nooit meer dan één messteek toe. Na de moord werd het lichaam van het slachtoffer op de zolder van zijn eigen woning in de Bruggestraat verborgen. Daar kon het pas enkele weken later teruggevonden worden. De hele zaak zal nu voor het hof van beroep in Gent opnieuw behandeld worden. (LSI)