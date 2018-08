N-VA maakt volledige verkiezingslijst bekend 28 augustus 2018

In Menen heeft ook de partij N-VA haar volledige lijst bekendgemaakt. Begin juli werden al 25 namen bekendgemaakt. De laatste kandidaten zijn Nathalie Declercq, Sara Vilain, Pieter Boudry, Tabitha Pinceel, Ulrike Swyngedauw en Frank Vanryckeghem. Twintig kandidaten komen uit Menen, acht uit Lauwe en drie uit Rekkem. De gemiddelde leeftijd is 45 jaar. De ploeg pakt uit met de slogan 'Veilig thuis in een welvarend Menen'. (XCR)