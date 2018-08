Motorrijder zwaargewond na klap tegen oplegger 06 augustus 2018

Gökhan O, een 27-jarige man uit Gent, liep vrijdagmorgen iets over half zeven zware verwondingen op toen hij met z'n motorfiets kwalijk ten val kwam na een lichte aanrijding. Dat gebeurde op de afrit van de A19 in Menen. De Gentenaar haalde er een vrachtwagen in maar haperde aan de achterzijde van een andere truck. De man belandde met een harde smak tegen de grond. Hij kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis in Moeskroen. (VHS)