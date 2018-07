Motard slipt op mazoutspoor 09 juli 2018

Op de rotonde aan het op- en afrittencomplex van de E17 in Rekkem is zaterdagnamiddag een motorrijder uit Deinze ten val gekomen. De man en zijn passagierster slipten op de N58 op een mazoutspoor. De man raakte gewond aan de knie, maar stapte even later toch weer op zijn motor. De brandweer kwam het wegdek met een chemisch product schoonmaken. (LSI)