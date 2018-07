Moeder verliest twee zonen in vier jaar VOETGANGER (42) DOODGEREDEN OP A19 ERIK DE BLOCK ALEXANDER HAEZEBROUCK

02 juli 2018

02u37 0 Menen Een bizar ongeval op de A19 tussen Menen en Kortrijk kostte vrijdagnacht rond 00.30 uur het leven aan Joachim Serroen (42) uit Geluveld. De man liep te voet over de autosnelweg en werd door verschillende voertuigen gegrepen. Zijn moeder Rita Talpe (68) verloor vier jaar geleden haar andere zoon Billy ook al in een vreemd verkeersongeval.

Wat deed Joachim Serroen (42) te voet op de autosnelweg? Die vraag zal voor mama Rita Talpe allicht nooit beantwoord worden. "Hij was die avond naar het festival Grensrock in Menen gegaan", vertelt zijn moeder Rita Talpe. Wat daarna gebeurde, is ook voor haar een raadsel. Omstreeks 00.30 uur werd Joachim gegrepen door een auto. Het slachtoffer stond nog recht bij de eerste impact, laat het parket weten. Daarna werd Joachim nog door twee andere voertuigen overreden.





Sieraden

"We wisten niet wat er gebeurde", getuigt een bestuurder in shock. "Ik dacht eerst dat ik over een vuilniszak gereden was. Toen we aan de kant gingen staan en gingen kijken, zagen we dat een lichaam op de weg lag."





Het lichaam van Joachim werd zodanig verminkt dat sieraden die hij droeg hielpen om het slachtoffer te identificeren. De A19 werd urenlang afgesloten zodat een deskundige van het parket het ongeval kon onderzoeken.





Gelift

Vooral de piste van een wanhoopsdaad stak de kop op. "Ik ben zeker dat Joachim geen zelfmoord heeft gepleegd", zegt zijn moeder uit Zandvoorde. "Hij zat niet met zo'n gedachten. Zijn auto werd teruggevonden in Menen. Ik denk dat hij veilig terug thuis wou geraken en gelift heeft en mee is gegaan met iemand. Alleen moet die blijkbaar in de richting van Kortrijk gereden hebben, terwijl Joachim de andere richting uit moest. Allicht heeft hij gevraagd om hem af te zetten en heeft hij geprobeerd om de autosnelweg over te steken. Een andere verklaring kan ik ook niet geven over wat hij daar anders zou doen. Trouwens, zijn computer lag thuis nog aan. Als je van plan bent om niet meer terug te keren, dan leg je je computer toch af?"





Rita verliest zo in vier jaar haar beide zonen in een vreemd verkeersongeval. Billy Serroen stierf vier jaar geleden nadat hij met zijn auto tegen een container knalde in de Kruisekestraat in Wervik.





"Ook toen heb ik nooit geweten hoe dat ongeval precies is kunnen gebeuren", vertelt Rita. "Ik ben 68 en moet mijn beide zonen op zo'n afschuwelijke manier afgeven. Dit is enorm hard en zal veel tijd nodig hebben om dit een plaatsje te geven. Billy en Joachim kwamen zo goed als elke avond om 19 uur eten bij mij. Joachim bleef dat doen. Donderdag zag ik hem voor het laatst. Het was zoals altijd, hij zei nog: 'Tot zondag hé ma'. Beiden hadden geen vrouw of kinderen, maar het waren elkaars beste maten. Ze waren zo verschillend en toch kwamen ze zo goed overeen, dat maakte me erg gelukkig. Joachim had het net zoals mij enorm moeilijk met de dood van Billy. Hoe het nu verder moet, weet ik niet. Niemand zal nu nog 's avonds komen eten." Joachim Serroen werkte als vrachtwagenchauffeur.