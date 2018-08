Moeder en broers Serge Berten op inhuldiging wandelpad 21 augustus 2018

Menen heeft er een wandelpad bij. Het Serge Bertenpad, zondag officieel geopend, is genoemd naar de scheutist die in januari 1982 vermoord werd door het leger in Guatemala. Dat land was toen verwikkeld in een burgeroorlog. Serge Berten groeide op in Menen en zou na zijn laatste bezoek in augustus 1981 nooit meer terugkeren. Zijn drie overgebleven broers Luc, Stefaan en Patrick waren aanwezig op de plechtigheid, net als moeder Agnes Parret die ondertussen 91 jaar is. Vader Roger is vijf jaar geleden gestorven. Nooit eerder telde het Serge Bertencomité zo veel volk bij een activiteit als gisteren. "We staan versteld, maar zijn bijzonder tevreden", vertelt Marc Codron, een van de stuwende krachten van het comité. Tijdens zijn openingswoord bracht hij hulde aan twee overleden personen. "Vader Roger is er helaas niet meer bij, net zoals Germain Wermersche, de man die ervoor zorgde dat het Serge Bertencomité niet verloren ging." Het Serge Bertenpad is zes kilometer lang en loopt langs plekken die meer vertellen over het leven van de familie Berten: de ouderlijke woning, de begraafplaats waar vader Roger begraven ligt en extra info over het leven van Serge zelf. (XCR)