Mobieltje gestolen 16 april 2018

Een vrouw van 87 werd vrijdagavond in de Paradijsstraat in Rekkem het slachtoffer van een grijpdiefstal. Aan de ingang van een appartementsgebouw liep ze tegen een onbekende aan. Die had dat bewust uitgelokt om tijdens het contact haar gsm uit haar handtas te stelen. Nadien bleek dat dezelfde dader in het flatgebouw ook nog een koersfiets had gestolen. (VHS)